В Воронеже женщина из Россоши добилась бессрочного обеспечения лекарствами своей 6-летней дочери, больной СМА

Арина Ермакова. Фото: предоставлено Аллой Ермаковой.

Во вторник, 13 апреля, состоялось заседание Ленинского районного суда, на котором рассматривали иск жительницы Россоши Аллы Ермаковой к региональному департаменту здравоохранения. Женщина добивалась бессрочного выделения дорогого препарата «Спинраза» для лечения ее шестилетней дочери Арины, больной СМА (спинальной мышечной атрофией).

Медики планировали тратить на девочку деньги созданного по инициативе Владимира Путина организации «Круг добра» (туда отчисляется часть увеличившегося налога для россиян, имеющих доход более 5 миллионов рублей в год). Причем намеревались это делать только до достижения Ариной 18-летнего возраста. Алла Ермакова хотела, чтобы лекарство было назначено либо пожизненно, либо до полного излечения дочери. Чего и сумела добиться. Решение суда обязывает региональный департамент здравоохранения обеспечивать «Спинразой» Арину до тех пор, пока препарат ей будет нужен.

Сейчас Арина только спотыкается, поднимаясь по лестнице. Но в перспективе при отсутствии нормального лечения могут атрофироваться глотание и дыхание. Тогда девочка погибнет. Хочется верить, что этого не случится, и все старания ее мамы будут вознаграждены.