В воронежском микрорайоне ликвидировали аварию на водопроводе

В ближайшее время в дома жителей микрорайоне вернется вода Фото: из архива «КП»

Аварийные бригады водоканала завершили восстановительные работы на чугунном водопроводе диаметром 300 мм в микрорайоне Тенистый, где был порыв. Установили, что причиной повреждения стал перелом трубы. Вместо поврежденного участка две стальные свертные муфты, которые надежно герметизируют стыки.

- В 17.22 воду открыли, началось заполнение трубопровода, - рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж». - На восстановлении аварийного участка работали шесть единиц спецтехники.

В ближайшее время экскаватор засыплет котлован на месте ЧП.

Напомним, из-за порыва водопровода 14 апреля без воды остались жители микрорайона Тенистый, в том числе детсад и школа. В последней даже пришлось переводить детей на дистанционное обучение.