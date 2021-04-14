Жители Воронежской области стали потреблять больше энергоэнергии

К сетям подключаются все больше новых кварталов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По данным энергетиков за минувший год жители Воронежской области стали потреблять значительно больше электроэнергии. За март 2021 года цифры 1148,5 млн кВт ч, что на 82,4 млн кВт ч, или на 7,7%, больше показателей марта 2020 года. Это говорит о развитии энергосистемы и подключении к сетям все новых абонентов из числа жителей и предприятий.

При этом наш регион остается донором электроэнергии для соседей. Только в марте 2021 года по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы наш регион передал 1893,7 млн кВт ч, что на 114,4 млн кВт ч больше мартовских показателей прошлого года.

Наращивают темпы работы и воронежские электростанции. Воронежские энергетики отметили в прошлом месяце рост показателей на 6,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.