Артем и Анна: воронежский ЗАГС назвал популярные имена новорожденных за первый квартал 2021-го

Из младенцев - 35 двоен. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

За первый квартал 2021 года в отделах ЗАГС Воронежской области зарегистрировали 4468 детей. На свет появились 2298 мальчиков и 2170 девочек. Из них – 35 двоен.

Абсолютным фаворитом среди мужских имен уже 10 лет остается Артем. За три месяца так назвали 113 мальчиков. В лидерах по-прежнему остаются Александр (103), Максим (98), Иван (103), Матвей (78), Егор (67) Дмитрий (79), Михаил (112), Тимофей (63), Кирилл (67).Также популярны Никита, Лев, Арсений, Владимир, Константин, Захар, Марк, Савелий, Давид, Мирон. Среди редких Семен, Леонид, Вадим, Виталий, Борис, Герман, Юрий.

У девочек в первой десятке пока лидирует Анна, такое имя первый квартал 2021-го получили 99 малышек. Втрое место родительского рейтинга оказалось у Софии (94). Популярны имена Мария (88), Ксения (79), Варвара (78), Виктория (78), Полина (76), Милана (73), ранее востребованные имена Анастасия (67) и Вероника (66) ушли на нижние строчки рейтинга мам и пап.

Популярны у девочек имена Алиса, Ева, Василиса, Валерия, Дарина, Кира, Екатерина, Александра, Маргарита. Менее популярны Татьяна, Ангелина, Яна, Юлия, Кристина. Самые редкие имена – Серафима, Анжелика, Каролина, Самира, Нелли, Эмма, Евдокия, Римма, Оливия, Настасья, Марфа, Теона, Агния, Лидия, Глафира, Хадижа.