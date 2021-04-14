Жительницу Воронежской области осудят за взятку в 30 тысяч рублей начальнику отделения ГИБДД

Фото из архива "КП".

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Острогожского района. Ее обвиняют в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Как сообщили в региональном СУ СКР, 27 января в Нововоронеже сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 48-летней женщины. Она была пьяна, поэтому полицейские составили протокол об административном правонарушении. В начале февраля обвиняемая пришла в территориальный отдел полиции и предложила начальнику отделения ГИБДД 30 тысяч рублей. За эти деньги она просила не направлять материалы в суд. Отказ правоохранителя на женщину не подействовал и на следующий день она вновь пришла. Тогда начальник Госавтоинспекции сообщил о взятке руководству.

- Обвиняемая полностью признала вину, в содеянном раскаялась. Ее вина подтверждается также показаниями свидетелей, протоколами осмотра предметов и документов, результатами оперативных мероприятий, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель Хохольского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.