В Воронеже второго убийцу участницы Великой Отечественной войны приговорили к 19 годам колонии строгого режима

Второй убийца беззащитной пожилой женщины так же, как и его подельник, проведет за решеткой 19 лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Завершилась справедливым приговором мерзкая история с убийством 89-летней участницы Великой Отечественной войны.

25 июля 2015 года 31-летний житель Астраханской области со своим 22-летним знакомым, будучи пьяными, решили ограбить 89-летнюю женщину. Они пришли к ней в квартиру. Пенсионерка на свою беду открыла им дверь. И тут отморозки начали ее мучить. Требовали отдать деньги. А когда бабушка, участница Великой Отечественной войны, сказала, что у нее их нет, незваные гости совсем озверели. Они жестоко избили пожилую женщину, а потом задушили. Нашли у нее только медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Забрали их и ушли.

22-летнего мерзавца нашли достаточно быстро. Уже в декабре 2016 года его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Его подельника искали дольше. Его задержали только в декабре 2019 года.

31-летний отморозок своей вины не признал и потребовал суда присяжных. Видимо, надеясь на снисхождение малоопытных людей. Те, однако, оказались люди совестливыми и признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. В итоге 31-летнего жителя Астраханской области так же, как и его подельника, осудили на 19 лет колонии строгого режима. А после освобождения его ждет еще два года ограничения свободы.