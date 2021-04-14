Больше 60% воронежцев переносят коронавирус в легкой форме

Фото Юлии Пыхаловой
Фото: из архива «КП»
По данным регионального управления Роспотребнадзора, к 14 апреля от осложнений коронавируса умерли 20 жителей Воронежской области, хотя утром федеральный оперштаб сообщал о 9 смертях. Общее количество жертв болезни с начала эпидемии составляет 3032 человека. Данные по суточному приросту больных и количеству выздоровевших у обоих источников совпадают.
По информации Роспотребнадзора, воронежцы в 66% случаев переносят коронавирус в легкой форме.
К 14 апреля прививки против болезни получили почти 179 тысяч жителей региона, в том числе граждане старше 60 лет – 52,1%.
Губернатор области Александр Гусев распорядился повысить охват жителей региона тестированием на коронавирус.