Больше 60% воронежцев переносят коронавирус в легкой форме

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

По данным регионального управления Роспотребнадзора, к 14 апреля от осложнений коронавируса умерли 20 жителей Воронежской области, хотя утром федеральный оперштаб сообщал о 9 смертях. Общее количество жертв болезни с начала эпидемии составляет 3032 человека. Данные по суточному приросту больных и количеству выздоровевших у обоих источников совпадают.

По информации Роспотребнадзора, воронежцы в 66% случаев переносят коронавирус в легкой форме.

К 14 апреля прививки против болезни получили почти 179 тысяч жителей региона, в том числе граждане старше 60 лет – 52,1%.

Губернатор области Александр Гусев распорядился повысить охват жителей региона тестированием на коронавирус.