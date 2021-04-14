В Воронеже на женщин нападал грабитель на «Опеле»

Подозреваемого заключили под стражу Фото: из архива «КП»

Сразу несколько жительниц Воронежа обратились в полицию с заявлениями о грабеже. Как рассказали потерпевшие, на улице к ним подбегал молодой человек, срывал золотые цепочки и крестики, после чего скрывался. Одна из женщин смогла заметить, что грабитель уехал на автомобиле «Опель Астра» оранжевого цвета. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Оперативники провели розыскные мероприятия, опросили очевидцев ЧП, изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Им оказался 21-летний житель микрорайона Подгорное. Парня задержали после третьлего нападения: он ограбил 78-летнюю женщину во дворе одного из домов на переулке Славы.

Полицейские смогли найти у задержанного часть чужого имущества. Остальное он успел реализовать.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Задержанного поместили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.