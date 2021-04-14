В Воронеже подвели итоги конкурса «космических» рисунков

Фото управы Ленинского района

В Ленинском районе подвели итоги онлайн-конкурса детских рисунков, посвященного 60-летию первого полета человека в космос. На суд жюри свои работы на тему космоса представили 40 юных художников в трех возрастных группах.

Изначально заявленный в качестве районного, благодаря возможностям интернета, конкурс вырос до масштабов межрегионального. Так, например Виталия Варенникова из города Волгодонска заняла 3 место в номинации «Космические фантазии» в возрастной категории 7-10 лет.Много работ представили воспитанники детских садов № 9 и 35, детского центра «Царство-Государство» и учащиеся 27-й школы.

Участникам и призерам конкурса вручили грамоты управы Ленинского района, памятные сувениры и абонементы на занятия в детском центре «Царство-Государство».