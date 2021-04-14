Воронежские медики делают прививки от COVID-19 на дому

Фото управы Ленинского района

Вслед за вакцинацией на рабочем месте сотрудники воронежских поликлиник начали прививать воронежцев от коронаврируса во дворах многоквартирных домов и даже на дому. Последнее предусмотрено для маломобильных пациентов, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить прививочный кабинет. Так, например в городской поликлинике № 10 с этой целью сформирована бригада специалистов.

- Участковые медицинские сестры заблаговременно составляют списки своих подопечных желающих пройти вакцинацию, а бригада врачей выезжает на место в соответствии с утвержденным графиком, - пояснили в управе Ленинского района.

Только в одном этом районе за несколько дней таким образом привились больше 20 человек.

Продолжается и вакцинация в торговых центрах города, где кроме прививки можно получить и всю справочную информацию о вакцинации.

Напомним, что прививка ставится бесплатно. Для оформления процедуры гражданину необходимо иметь при себе паспорт и «СНИЛС».

Прививочные пункты поликлиники № 10 для вакцинации расположены:

Корпус №1 – ул. Красноармейская, 19 т. 202-15-96,

Корпус №6 – ул. 20-летия Октября, 94 т. 202-14-80,

Корпус №10 – ул. Чапаева, 112 т. 202-44-03, 250-96-66