В Воронеже из-за коммунальной аварии лишился воды целый микрорайон

Специалисты "РВК-Воронеж" предполагают закончить ремонт поврежденного участка к вечеру 14 апреля. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Крупная коммунальная авария случилась утром в среду, 14 апреля, в микрорайоне Тенистый.

- В ходе обследования сетей наши специалисты обнаружили утечку. Оказалось, что поврежден чугунный трубопровод диаметром 300 миллиметров в районе улицы Центральная. Наши сотрудники разрыли котлован и нашли место прорыва. На объект доставили необходимые детали, подготовлена спецтехника. Идет ремонт поврежденного участка, - сообщили в «РВК-Воронеж».

На время работ пришлось отключить воду во всем Тенистом. Точное количество домов, лишенных этого коммунального блага, в «РВК-Воронеж» назвать затруднились.

- По необходимости организуем подвоз технической воды. Он организован по адресу «Лазурит-Тепличный», ул. Центральная, 36. Учитывая диаметр трубопровода, по оптимистичному прогнозу, воду предполагаем вернуть вечером 14 апреля, - добавили в «РВК-Воронеж».

Из-за аварии пришлось перевести на дистанционное обучение школу № 84. Как минимум, на день.

- Если водоснабжение возобновится, то ученики школы 15 апреля вернутся к обычному формату обучения, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Под отключение попал и детсад № 119. Но там за счет запасов воды и сегодня принимали детей. Только предупредили родителей, чтобы забрали ребятишек домой пораньше.