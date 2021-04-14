Воронежец лишился полумиллиона в попытке заработать на валютной бирже

Потерпевший начал с 15 тысяч рублей Фото: из архива «КП»

37-летний воронежец попался в сети мошенников, разместивших в соцсети объявление об игре на валютной бирже. Мужчина установил себе на телефон приложение для торговли и вскоре после этого ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером биржи. Собеседник пообещал потерпевшему доход от 3 до 7 процентов в день и убедил мужчину внести деньги на свой счет для начала торговли. Для начала воронежец перевел 15 тысяч рублей по реквизитам указанным неизвестным.

После этого позвонил другой мужчина и представился личным брокером игрока. Он сообщил, что будет звонить каждый день, и говорить, какие сделки совершать. В течение двух недель потерпевшему звонили различные люди, убеждая его увеличивать ставку, внося деньги на счет. Таким образом, общая сумма достигла 500 тысяч рублей. В какой-то момент игрок попытался вывести деньги со счета, но не смог этого сделать. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Полицейские возбудили уголовное дело и приступили к поискам подозреваемых.

Кстати, за минувшие сутки от действий мошенников пострадали 11 жителей Воронежской области, потерявшие 1,1 миллиона рублей.