В Воронежской области семья с тремя маленькими детьми застряла на дороге

Инспекторы ДПС выручили москвича и его семью из казавшейся безвыходной ситуации. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 13 апреля, в 21.30 в Верхнемамонском районе на 722 километре трассы «Дон» патрульный экипаж ГИБДД обратил внимание на стоящий на обочине с включенной «аварийкой» автомобиль «Ленд-Ровер-Дискавери». Старшие лейтенанты Иван Букреев и Дмитрий Артемьев подошли к машине, чтобы узнать, что случилось.

Водитель иномарки, 36-летний житель Москвы, рассказал, что ехал с семьей из столицы в Краснодарский край. Однако машина заглохла. А местность он не знал. Куда идти за помощью, мужчине было непонятно. Проезжающие водители на просьбы о помощи не реагировали. Ситуация осложнялась тем, что он с женой вез трех детей – мальчика и двух девочек в возрасте от 4 до 8 лет.

Инспекторы ДПС вызвали эвакуатор, водитель которого доставил машину в автосервис. А водителя и его семью на патрульной машине отвезли в одну из гостиниц Богучара. Москвич и его жена поблагодарили полицейских за помощь.