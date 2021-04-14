В Воронеже дочь пришла в гости к отцу и увидела его убитым

44-летний мужчина забил своего 56-летнего знакомого до смерти голыми руками. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Во вторник, 13 апреля, пьяные посиделки закончились трагедией в доме на улице Минской Железнодорожного района. В гости к 56-летнему мужчине пришел его 44-летний знакомый. После изрядного количества выпитого между собутыльниками началась «разборка». Сначала на словах, а потом тот, что помладше, стал жестоко бить хозяина застолья. А когда увидел, что тот уже не сопротивляется, ушел.

После этого в гости к отцу пришла дочь. Увидела его лежащим на полу, вызвала скорую, но было уже поздно. Мужчина умер. Судебно-медицинский эксперт дал предварительный диагноз: смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы.

- 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, задержали. Он признал свою вину. В ближайшее время следователь направит ходатайство в суд об аресте Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» (до 15 лет лишения свободы), - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.