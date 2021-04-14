Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Федеральный центр подтвердил финансирование реконструкции Остужевской развязки»

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14 апреля в ходе отчета перед депутатами городской Думы мэр Вадим Кстенин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Воронеже. В2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в областном центре отремонтировали31 дорожный объект общей протяженностью около 40 километров. Кроме того, были завершены масштабные проекты – реконструкция путепровода через железнодорожные пути на улице 9 Января, капитальный ремонт моста через водосброс водохранилища и благоустройство улицы Черняховского.

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