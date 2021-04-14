В Воронеже пьяный мужчина упал с Северного моста и остался жив

К счастью, во время вынужденного прыжка в воду мужчина не разбился. Фото: из архива «КП»

Ранним утром в среду, 14 апреля, на Северном мосту прилег отдохнуть павший в неравной борьбе с сильной дозой алкоголя 28-летний мужчина. Он проснулся, и ему стало плохо. Мужчина наклонился над ограждением моста, возможно, хотел вызвать рвоту. А в итоге не удержался и полетел вниз. С изрядной высоты в холодную воду.

Случилось это в 6.20. Барахтавшийся мужчина сумел схватиться за опору моста. Очевидцы вызвали скорую и спасателей. Сотрудники ГО и ЧС подобрали его на катере, переодели в сухой гидрокостюм и передали врачам «неотложки».