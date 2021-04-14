Волонтеры на субботнике в Воронежском зоопарке собрали 100 мешков прошлогодней листвы

Фото с сайта Воронежского зоопарка

13 апреля в рамках Дня мецената и благотворителя Воронежский зоопарк пригласил в гости своих партнёров, друзей и попечителей животных на субботник, чтобы привести территорию в порядок после зимы.

- Несмотря на то, что это оказался вторник и у многих рабочий день, отозвались на призыв многие, некоторые даже пришли семьями, - рассказали сотрудники зоопарка.

В общей сложности в субботнике приняли участие 25 человек. Волонтеры собрали 100 мешков прошлогодней листвы, очистив гектар парковой территории. А после работы всех участников пригласили на чаепитие, в ходе которого обсудили дальнейшее развитие зоопарка, а также посмотрели презентацию программы «Возьми животное под опеку» и наградили благодарностями присутствующих попечителей. В завершении мероприятия гостям устроили экскурсию по зоопарку, на которой рассказали об интересных историях подопечных животных.