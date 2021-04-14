Мэр Вадим Кстенин поднял вопрос об улучшении жилищных условий в Воронеже

В этом году должны реконструировать 57 дворов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

За 2020 год в Воронеже полностью расселили 12 аварийных многоквартирных домов, а еще 24 ранее расселенных аварийных дома снесли. Переселили 470 человек. 37 молодых семей получили свидетельства о праве на социальную выплату на улучшение жилищных условий.

Однако вопрос улучшения жилищных условий воронежцев не снимается с повестки - об этом 14 апреля заявил глава города Вадим Кстенин во время ежегодного отчета перед депутатами городской Думы.

Вадим Кстенин рассказал о благоустройстве города Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» продолжается обустройство дворов. В прошлом году благоустроены 58 территория у многоэтажек, в этом обновят еще 57.

Удалось реконструировать 3 общественных пространства: у «Памятного знака Жертвам бомбардировки в саду пионеров», мемориальный комплекс «Площадь Победы» и парк имени «Дурова». Мэр отметил, что в последнем случае работы прошли за счет внебюджетных источников.

В этом году благоустройство продолжится: особенно выделяются проекты проспекта Революции и сквера имени Куцыгина.

Работа продолжается Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Мы также провели конкурс на выполнение работ по первой очереди благоустройства Петровской набережной. Идея реконструкции Петровской набережной поддержана губернатором Воронежской области и включена в состав региональных стратегических проектов, - отметил мэр.

В 2020 году прошли работы первой очереди на сетях централизованного водоотведения квартала «Песчанка» в Левобережном районе. Продолжается модернизация теплоэнергетического хозяйства, а также систем водоснабжения и канализации.

- Построены 4 котельные, 7 подвальных котельных ликвидировано, отремонтирован теплопункт. За 2020 год концессионером ООО «РВК-Воронеж» были выполнены мероприятия на общую сумму 369 млн рублей. ПАО «Квадра» выполнены мероприятия по реконструкции и модернизации централизованных систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на сумму 455 млн рублей, - сказал Вадим Кстенин.

Воронеж занял 6 место в рейтинге 100 крупнейших городов России по уровню работы с концессионерами. Рейтинг составлял Национальный Центр государственно-частного партнерства (ВЭБ РФ).