В Воронежской области начинаются Дни экологической безопасности

В Воронежской области стартуют Дни экологической безопасности. Эта экологическая общероссийская акция, которая ежегодно проводится в период с 15 апреля по 5 июня.

В рамках экологического месячника пройдут акции «Чистый берег» по ликвидации свалок и уборке захламленных территорий у водоемов, «Чистый воздух» по выявлению нарушений в охране воздуха и «Чистая земля» по пресечению фактов несанкционированного размещения отходов, выявлению фактов сжигания сухой травы и стерни.

Присоединиться к акциям экологи приглашают всех жителей области.