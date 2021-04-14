В Воронеже актуализируют правила землепользования и застройки

Фото – мэрия Воронежа

В 2021 году предстоит актуализировать важный документ – правила землепользования и застройки Воронежа. Об этом напомнил мэр Вадим Кстенин во время своего отчета перед депутатами горпарламента 14 апреля. Обсуждая тему, градоначальник сказал, что «сырой» документ не будет выноситься на утверждение.

– Проработаем основательно, совместно и открыто, постараемся учесть все замечания и предложения, – пояснил глава города.

Кроме того, сейчас продолжается работа по утвержденному в 2020 году Генеральному плану городского округа город Воронеж на 2021-2041 годы. В данный момент проходит уточнение и утверждение границ областного центра.

В 2020 году решился вопрос о развитии четырех застроенных территорий площадью более 11 га. Кроме того, еще по двум застроенным территориям уже проведены аукционы, а на три – разработана документация по планировке. В качестве приоритетных проектов на 2021 год прорабатывается возможность развития еще 8 застроенных территорий.

В рамках внедрения Дизайн-регламента разработаны 500 паспортов фасадов зданий, 671 входная группа приведена в соответствие требованиям, демонтирована тысяча информационных конструкций.

Что касается развития общественных пространств в Воронеже, то Вадим Кстенин рассказал о том, когда откроется парк «Дельфин» и какие новшества ждут парк «Танаис».

– В прошедшем году по инициативе инвестора в целях реконструкции для организации отдыха граждан и туризма передан в концессию имущественный комплекс парка «Дельфин». Сумма инвестиций составит 140 млн. рублей. Концессионером уже ведутся работы по благоустройству парка, уже в этом сезоне планируется его частичное открытие. По этому пути, но немного в другом формате предстоит пойти и для развития парка «Танаис» – концепция есть, в этом году планируется заказать разработку проектно-сметной документации для его реконструкции, – рассказал мэр.

Также выполнено благоустройство 18 озелененных территорий общего пользования за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования. Более 20 тыс. человек приняли участие в природоохранных акциях, конкурсах и мероприятиях. На 367 гектарах произведена уборка захламленных территорий.