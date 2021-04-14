В Воронеже во время капремонта в доме нашли снаряды времен войны

Головка снаряда торчала прямо из стены. Фото: предоставлено Фондом капремонта Воронежской области.

В среду, 14 апреля, во время капитального ремонта фасада дома № 76 по улице Варейкиса Коминтерновского района рабочие обнаружили в стене два снаряда времен Великой Отечественной войны. Они сразу вызвали сотрудников МЧС и полицейских.

Работники спецслужб оцепили территорию. Сотрудники МЧС осмотрели боеприпасы и облегченно вздохнули. Оказалось, что это головные части бронебойных снарядов без взрывчатки и взрывателей. Поэтому угрозы безопасности жителям дома не было. Уже безвредные железяки забрали.

Снаряды времен войны в Воронеже находят довольно часто. Но вот случаи, чтобы их обнаруживали в стенах, трудно припомнить.