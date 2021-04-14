В 2021 году в Воронеже откроют четыре новых детсада и две школы

Так будет выглядеть будущая школа на Московском проспекте Фото: предоставлено АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс».

В ближайшее время начнется поиск подрядчика для строительства на Московском проспекте одной из самых больших школ в России - на 2 860 мест. Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу. Об этом и других социальных проектах 14 апреля рассказал глава Воронежа Вадим Кстенин во время отчета в городской Думе.

В 2021 году должно начаться возведение школы на 1500 мест в микрорайоне «Процессор», а также пристройки на 370 мест к СОШ № 77 в Масловке. Муниципалитет планирует также подключиться к новой программе Министерства просвещения по строительству образовательных учреждений с применением механизма концессионных соглашений.

Глава Воронежа Вадим Кстенин рассказал о важных измениях в сфере образования Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Сейчас мы совместно с регионом прорабатываем перечень школ – мы останавливаемся пока на 6 объектах, ведем работу по привлечению строительных организаций к участию. И в ближайшее время планируем подавать первые заявки на получение субсидий, - рассказал Вадим Кстенин.

В рамках нацпроекта «Образование» продолжается цифровизация школ: закуплено оборудование, проведен капремонт помещений, проведено обучение работников 48 школ.

Глава Воронеже подчеркнул, что с 1 сентября все школы города перешли на профессиональную охрану, которая финансируется из муниципального бюджета. Кроме того, в соответствии с поручением президента страны организовано горячее питание для учащихся 1-4 классов.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» введено в эксплуатацию 8 пристроек к детским садам - в общей сложности на 643 места. Еще 300 мест открыты в выкупленных в 2019 году детсадах по улице 9 Января, 68/4 и по улице 45 Стрелковой Дивизии, 259/4. Всего по итогам прошедшего года создано 1 067 мест для дошколят. 684 их них - ясельные.

2020 год получился достаточно плодотворным Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- В текущем году планируем завершить строительство трех детских садов в Шилово, Репном, по улице Артамонова и выкупить детсад по улице 9 Января. Таким образом будет создано еще 980 мест, - сообщил глава Воронежа.

Что касается дополнительного образования, построен и выкуплен в муниципальную собственность детский спортивно-образовательный центр на Ленинском проспекте.

- Активно ведется подготовка к созданию под эгидой Министерства обороны детского оздоровительного лагеря круглогодичного пребывания «Авангард» патриотической направленности. Объекта такого масштаба в Воронеже за последние годы, а может десятилетия, никто даже не планировал создавать. Концептуально эта идеология уже поддержана губернатором Александром Гусевым и мы в ближайшее время приступим к реализации, -прокомментировал Вадим Кстенин.

В рамках нацпроекта «Демография» также был построен физкультурно-оздоровительный комплекс на территории 30-й школы (Туполева, 20). Отремонтированы 4 спортобъекта: МБУ СШ №1, МБУ СШОР №2, МБУ СШОР № 25, спортивный клуб «Лотос» МБУ «ГФСЦ». Также прошла реконструкция стадионов «Чайка» и «Локомотив». Отремонтированы 52 общедоступные спортивные площадки. Как итог сегодня 48% воронежцев систематически занимающегося физкультурой и спортом (в 2019 году – 43,5 %). Нормативы «ГТО» в 2020-ом попробовали сдать более 62 тысяч человек.