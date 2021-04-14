Лесной пожар чуть не уничтожил дачный поселок под Воронежем

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Массовые пожары 13 апреля охватили более 300 гектаров леса. Самые крупные из них зарегистрировали в Новохоперском и Новоусманском районе.

В 11.20 дым заметили жители у села Варварино в Новохоперском районе. В 14-00 лесные инспекторы в ходе патрулирования увидели дым в районе кордона Брагино Хреновского лесничества. А в 14-35 поступило сообщение о задымлении в районе 8-й городской больницы на территории Новоусманского лесничества.

Первыми на места возгорания отправились сотрудники лесопожарных станций. Они были там уже спустя 10-15 минут. Но шквальный ветер сильно осложнил обстановку и способствовал быстрому распространению огня. На помощь лесникам прибыли сотрудники ГУ МЧС.

Совместными усилиями лесные пожары в Новохоперском и Новоусманском лесничествах удалось локализовать. Однако огонь повредил больше 300 гектаров молодого леса. По предварительным данным причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем населения.

Также горели леса в Рамонском и Рождественско-Хавском участковых лесничествах.

- Бойцы лесопожарных станций и подразделений МЧС боролись с огнем всю ночь, не дали огню перекинуться на дачные постройки в районе с. Рыкань, - рассказали в управлении лесхоза области.

К счастью, оба пожара удалось ликвидировать. От огня пострадали в общей сложности около 20 гектаров.