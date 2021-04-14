Самый крупный пожар на окраине Воронежа потушили

После того, как огонь в районе Масловки остановили, окончательное тушение пожара заняло еще более 15 часов. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Пожар между городской больницей скорой помощи №8 на улице Ростовской и микрорайоном Масловка потушили в среду, 14 апреля, в 11.24. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Для тушения этого пожара 13 апреля пришлось перекрывать дорогу в Масловку. Огонь удалось окончательно остановить только к 20.00. С того времени сотрудники МЧС заливали тлеющие очаги пламени. И вот закончили и эту работу.

Напомним, в 7.46 в региональном ГУ МЧС отчитались об окончательном тушении пожара в селе Мечетка Бобровского района, где сгорели восемь домов и четыре хозяйственные постройки. Пока не сообщали только о полной ликвидации огня в районе Семилукских выселок.

13 апреля пожарные выезжали по 150 вызовам по пожарам на открытом воздухе. Огонь бушевал в Новоусманском, Аннинском и Рамонском районах и на окраине Воронежа. В МЧС связывают резкое увеличение числа пожаров с повышением уличной температуры сразу на 17 градусов, что совпало с усилением ветра.