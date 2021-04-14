Глава Воронежа Вадим Кстенин рассказал о продолжении реформы городского пассажирского транспорта

Недавно в Воронеж поступило еще 58 новых автобусов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Возможный переход на брутто-контракты с пассажирскими транспортными компаниями анонсировал 14 апреля мэр Вадим Кстенин во время традиционного отчета перед депутатами городской Думы. Ранее глава города отмечал, что только система, при которой организатором перевозок по сути выступит сам муниципалитет, поможет остановить «гонки» общественного транспорта.

Среди первоочередных задач также - продолжение оптимизации маршрутной сети и дальнейшее обновление подвижного состава.

Глава Воронежа Вадим Кстенин Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги» и поддержка правительства Воронежской области в отчетном году позволили муниципалитету взять на себя наиболее сложную задачу в программе обновления подвижного состава - закупить дорогостоящие автобусы большой вместимости, - отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, в 2020 году для муниципальной транспортной компании «Воронежпассажиртранс» на условиях льготного лизинга приобрели 62 современных «ЛиАЗа». В конце марте - начале апреля уже 2021 года состоялась поставка уже второй партии - 58 новых автобусов. Как отметил мэр, сегодня «Воронежпассажиртранс» имеет самый крупный в городе автопарк большой вместимости, обновленный благодаря льготному лизингу на 75%.

За год проделана большая работа Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Если аналогичную заявочную кампанию объявят и на следующий год, Воронеж готов принять в ней участие, но уже для приобретения электротранспорта. Кстати, в 2020 году правительство Москвы безвозмездно передало нашему городу 15 троллейбусов с большим количеством запчастей для них.

Частные перевозчики также обновляют подвижной состав. За год на маршруты вышли 20 машин большого класса, 34 - среднего, 50 - малого. К слову, приобрести большие автобусы также удалось благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Общественный транспорт должен быть удобным для всех горожан Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- По итогам прошедшего года 100% транспортных средств перевозчиков оснащены оборудованием для безналичной оплаты проезда, а доля безналичных платежей пассажиров составила 70%, - отметил Вадим Кстенин.

Чтобы ожидание общественного транспорта было комфортнее, в 2020 году совместно с предпринимателями в городе установили семь «умных остановок». В январе этого года появилась еще один павильон - «Первомайский сад».

Воронежцы, кстати, могут отслеживать движение транспорта и его приближение к нужным остановкам в режиме реального времени на своих мобильных устройствах. Весь транспорт подключен к системе ГЛОНАСС. Заключены соглашения с интернет-сервисами «Яндекс», «Гугл», 2ГИС и другими - они предоставляют данные о движении автобусов для своевременного информирования граждан.