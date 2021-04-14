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Происшествия14 апреля 2021 11:02

В Воронеже директор управляющей компании может сесть на пять лет за то, что не оплачивал отопление и горячую воду

Деньги жильцов он пускал на другие цели
Юрий КОЗЛОВ
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3,7 миллиона рублей директор УК потратил не по назначению.

3,7 миллиона рублей директор УК потратил не по назначению.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежские полицейские раскрыли факт злоупотребления доверием директором одной из управляющих компаний. По их данным, 51-летний начальник с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года не перечислил более 3,7 миллионов рублей за отопление и горячую воду поставщику этих коммунальных услуг. Перечисленные деньги жильцов он направлял на другие цели.

- В отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Максимальное наказание, грозящее ему, - пять лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Криминал