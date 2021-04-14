В Воронеже прохожие обнаружили на остановке труп мужчины

Врачи скорой могли только констатировать смерть. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 13 апреля, около 19.30 в Железнодорожном районе люди, проходившие возле автобусной остановки «Улица Суворова», были шокированы. Там лежал мужчина, на вид мертвый. Прохожие вызвали скорую. Врачи подтвердили мрачные предположения: мужчина умер.

- Видимых следов насильственной смерти на теле покойного не обнаружили, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Установлена его личность. Мужчине было 38 лет. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.