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Происшествия14 апреля 2021 10:33

В Воронеже прохожие обнаружили на остановке труп мужчины

От чего он умер, сейчас выясняют
Юрий КОЗЛОВ
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Врачи скорой могли только констатировать смерть.

Врачи скорой могли только констатировать смерть.

Фото: из архива «КП»

Во вторник, 13 апреля, около 19.30 в Железнодорожном районе люди, проходившие возле автобусной остановки «Улица Суворова», были шокированы. Там лежал мужчина, на вид мертвый. Прохожие вызвали скорую. Врачи подтвердили мрачные предположения: мужчина умер.

- Видимых следов насильственной смерти на теле покойного не обнаружили, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Установлена его личность. Мужчине было 38 лет. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

ЧП