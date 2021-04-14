В Нововоронеже водитель «Лады» угробил своего пассажира

52-летнего водителя "Лады" с тяжелыми травмами доставили в больницу, а его 44-летний пассажир погиб. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 13 февраля, в Нововоронеже случилось смертельное ДТП.

В 17.10 у дома № 1 по улице Южное шоссе 52-летний водитель «Лады Калины» не уступил дорогу «Форду Эскейп», ехавшему по главной дороге, хотя там висел дорожный знак, обязывающий это сделать. Машины столкнулись. В результате водитель «Лады» попал в больницу с тяжелыми травмами, а его пассажир, 44-летний местный житель, погиб на месте. 48-летний водитель «Форда» в аварии серьезно не пострадал.

- Всего 13 апреля в Воронежской области случилось 141 ДТП, из них 99 – в Воронеже, 34 – в районах, 8 – на федеральных трассах. В трех авариях один человек погиб, трое получили ранения. Инспекторы ГИБДД задержали 15 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.