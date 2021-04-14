В Воронеже задержанную женщину подозревают в серии мошенничеств под предлогом снятия порчи

Задержанная женщина уже была судима за мошенничество под предлогом снятия порчи. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки 34-летнюю жительницу Ростовской области.

67-летняя жительница Советского района обратилась в полицию в марте. Она рассказала, что среди бела дня к ней в квартиру позвонила женщина средних лет. Объявила, что на нее наложена порча, но ее можно снять, стоит только открыть дверь. Что пенсионерка на свою беду и сделала.

Незваная гостья попросила стакан воды. Когда пенсионерка его принесла, женщины и след простыл. А потом оказалось, что вместе с ней пропали и сбережения – около 50 тысяч рублей.

Аферистку задержали по месту ее проживания. Она воспользовалась правом не давать показания против себя. Оказалось, что женщина уже была ранее судима за похожее преступление.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Задержанную женщину до суда отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Полицейские проверяют ее возможную причастность к аналогичным преступлениям не только в Воронежской области, но и в других регионах. Если вы пострадали от ее действий или у вас есть какая-то информация об ее аферах, позвоните в ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 251-12-16, 02 или c мобильного 102 (круглосуточно).