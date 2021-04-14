В МЧС раскрыли причины жутких пожаров в Воронежской области

С пожарами удалось справиться с огромным трудом. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

В региональном ГУ МЧС подвели итоги «горячим» суткам 13 апреля, когда пришлось тушить много крупных возгораний в районах области и возле Воронежа. Сотрудники МЧС 150 раз выезжали после получения сообщений о пожарах. К счастью, с огненным валом удалось справиться. По состоянию на утро среды, 14 апреля, новых очагов пожаров нет, сейчас заканчивают тушение старых.

Пожарные проанализировали причины возгораний. По их заключениям, к огненным ЧП второй год подряд приводит резкий рост температуры с 2-3 градусов тепла до +20 и выше. В обычную весну столбик термометра поднимается постепенно. И успевает подрасти новая трава, которая в большинстве случаев не дает распространиться огню. Сейчас, напротив, ее нет. Старая трава еще больше высыхает и становится неким подобием пороховой бочки. А тут еще и сильные порывы ветра. Стоит упасть искре, столб огня практически обеспечен.

Не меньше способствует пожарам и укоренившееся в мозгах сельчан представление о том, что старую траву непременно надо сжигать. Дескать, так раньше делали, и все было хорошо. Только вот времена меняются. Сейчас сухой травы значительно больше. Раньше ее ел домашний скот. Теперь животные сконцентрированы в крупных хозяйствах, а на частных подворьях их уже не так много. А косить траву возле построек и домов сельчане то ли ленятся, то ли просто из-за хлопот до нее руки не доходят.

Карта пожароопасности Воронежской области. Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

Совокупность всех этих причин и дает второй год подряд взрывной рост количества пожаров. Правильная диагностика ситуации – это неплохо. Остается понять, как это положение дел исправить.