Президент назначил нового председателя Центрального районного суда Воронежа

В Центральном районном суде в ближайшее время приступит к выполнению своих обязанностей новый руководитель. Фото: centralny.vrn.sudrf.ru

Значительные кадровые изменения произошли в судейском сообществе Воронежской области во вторник, 13 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении двух новых руководителей и одного судьи.

В частности, Центральный районный суд Воронежа на ближайшие шесть лет возглавит Михаил Шатских. Ранее служитель Фемиды трудился заместителем председателя Ленинского районного суда по гражданским и административным делам. До этого Михаил Шатских работал в Советском районном суде. Там он был не на руководящей должности. Трудился простым судьей.

Назначение Михаила Шатских не стало сюрпризом. Его кандидатуру еще в ноябре 2020 года выдвигали члены региональной Квалификационной коллегии судей. Шатских заменил на этом посту ушедшего с него Сергея Панина, который продолжит трудиться в Центральном районном суде. Он предпочел заниматься гражданскими делами. И теперь будет подчиненным Шатских.

Кроме того, Юрий Маликов стал заместителем председателя Калачеевского районного суда. Тоже на шестилетний срок. А вот Дарья Ливенцева пробудет в кресле судьи Арбитражного суда неограниченное время.