Главный архитектор Воронежа покидает свой пост

Фото: с сайта администрации Воронежа.

Воронежскую мэрию покидает руководитель управления главного архитектора Людмила Подшивалова. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации 13 апреля. Чиновник оставила должность по собственному желанию.

Мэр города Вадим Кстенин решение подчиненной поддержал. Так же он отметил, что главную задачу – дать городу новый генеральный план – Людмила Подшивалова и ее команда выполнили успешно. Кто займет пост главного архитектора мэрия сообщит дополнительно.

Людмила Подшивалова с мая 2017-го стала исполняющим обязанности руководителя управления главного архитектора Воронежа. С 20 декабря того же года ее утвердили в должности. Ранее этот пост занимал Антон Шевелев, которого задержали за взятку в 500 тысяч рублей.