Следователи начали проверку из-за пожаров в Воронежской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Следователи начали проверку после пожаров в Бобровском районе и воронежском микрорайоне Масловка. Силовики выяснят, присутствовали ли халатность в действиях органов местного самоуправления (ст. 293 УК РФ).

По предварительным данным, днем 13 апреля около села Мечетка Бобровского района загорелась сухая трава. Из-за порывов ветра через некоторое время огонь подобрался к сельским улицам. Загорелись 12 строений, в том числе восемь жилых домов. Пострадавших и погибших нет. Местных жителей оперативно эвакуировали к родственникам и в местный ДК. Причиненный пожаром ущерб устанавливается.

Загорелась трава и деревья в воронежском микрорайоне Масловка - неподалеку БСМП №8 и садового товарщества «Дорожник». Люди не пострадали. Постройки и здания огонь тоже не затронул.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проверяется правильность и полнота работы органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. Действиям всех должностных лиц, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности, будет дана надлежащая правовая оценка, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Ход проверок находится на контроле руководителя регионального управления Следственного комитета Кирилла Левита.

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