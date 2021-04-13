Погорельцам из Воронежской области восстановят документы вне очереди и без оплаты госпошлины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожары охватили Воронежскую область 13 апреля. В течение дня спасатели зафиксировали около 140 вызовов. Одним из наиболее пострадавших районов стал Бобровский. В селе Мечетка огонь уничтожил 12 строений, восемь из которых - жилые дома. К счастью, пожарным удалось отстоять село и не допустить распространения огня более чем на 700 домов.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, жителям Бобровского района, пострадавшим при пожаре, помогут оперативно решить вопросы с документами:

- Для восстановления утраченных документов (паспорта, свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорта автомобиля, водительского удостоверения) граждане имеют возможность обратиться в ОМВД по Бобровскому району и получить указанные документы без оплаты госпошлины и вне очереди, - пояснили в пресс-службе полиции.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области на 20.00, пожары в Аннинском районе и в районе Семилукских выселок ликвидированы. Вблизи Воронежа идет тушение двух очагов на общей площади порядка 7 га. Угрозы инфраструктуре нет.