В Воронежской области найден мертвым 19-летний контрактник

В Воронежской области найдет мертвым 19-летний солдат, который служил по контракту в военной части № 91711 в Богучаре. Как сообщил собственный источник 13 апреля, инцидент случился в селе Красный Лог Каширского района. Туда военнослужащий поехал в отпуск.

Известно, что молодой человек нес военную службу по контракту. Поскольку трагедия случилась не во время несения обязанностей, то делом будут заниматься гражданские следователи. Факт случившегося подтвердили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства гибели мужчины.

В начале 2019 года богучарская часть стала известна далеко за пределами Воронежской области. Здесь произошла жуткая история смерти на полигоне «Погоново» 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала. Тело юноши со связанными скотчем руками и пакетом на голове обнаружили в палатке для мытья посуды. Экс-командир части предстал перед судом за превышение полномочий.