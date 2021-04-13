Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт13 апреля 2021 17:55

Воронежский «Факел» продлил контракт с полузащитником Наилем Замалиевым

Хавбек в последних матчах играл одну из ключевых ролей
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Наиль Замалиев.

Наиль Замалиев.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Руководители воронежского «Факела» продлили контракт с полузащитником Наилем Замалиевым. Еще по крайней мере сезон один из ключевых игроков середины поля проведет в воронежском клубе. Ранее на встрече с болельщиками генеральный директор «Факела» обещал, что после окончания нынешнего первенства ФНЛ будут продлены контракты с 80 процентами футболистов, входящих в основную обойму команды.

Напомним, на днях был продлен контракт с главным тренером «Факела» Олегом Василенко. Именно с его работой связывают болельщики резкое улучшение игры команды после зимней паузы. В том числе и прогресс того же Замалиева.