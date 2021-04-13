Защитник воронежского «Факела» попал в сборную 36 тура ФНЛ

Сергей Брызгалов попал в символическую сборную тура ФНЛ во второй раз. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную 36 тура попал защитник «Факела» Сергей Брызналов. Мимо внимания экспертов не мог пройти его победный гол почти не атаковавшему, но отчаянно защищавшемуся ивановскому «Текстильщику». Брызгалов ранее попадал в подобную сборную по результатам 33 тура, когда отличился в гостевом матче с брянским «Динамо». Сергей забил в этом сезоне уже четыре мяча.

Компанию по сборной Брызгалову составил защитник владикавказской «Алании» Давид Шавлохов. На его счету победный (и единственный) гол в гостевом матче против ярославского «Шинника». Тем самым Давид закрепил положение «Алании» в зоне стыковых матчей. В то же время его гол официально отправил во вторую лигу «Шинник», что случилось впервые в истории этого клуба.

Также в сборной, пожалуй, главный герой тура – полузащитник «Оренбурга» Сергей Бреев. Хавбек в домашнем матче со столичным «Спартаком-2» забил два гола и отметился одной результативной передачей. Эксперты также выделили игру полузащитника томской «Томи» Никиты Кривцова в гостевом матче против калининградской «Балтики». Его уверенные действия в середине поля внесли большой вклад в победу подопечных лучшего бомбардира сборной России и начинающего главного тренера Александра Кержакова.

Также в сборную 36 тура попали:

вратарь Иван Ломаев («Крылья Советов» (Самара);

защитник Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»);

полузащитники Иван Темников («Нижний Новгород»), Александр Юшин («Нефтехимик» (Нижнекамск), Филипп Дворецков («Торпедо» (Москва);

нападающие Артур Галоян («Велес» (Москва), Джоэль Фамейе («Оренбург»).