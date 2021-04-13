В среду воронежцы выпустят на волю 30 летучих мышей, перезимовавших у волонтеров

Фото со страницы сообщества Центр охраны животных "Наша природа" в соцсети "Вконтакте"

В среду, 14 апреля, в Воронеже пройдет уже полюбившаяся многим юным (и не только) горожанам акция по выпуску на волю летучих мышей, зимовавших у волонтеров в Центре охраны животных «Наша природа». В этот раз организаторы обещают вернуть в естественную среду обитания 30 особей крылатых мышек.

Участников ждут на смотровой площадке пака «Алые паруса» в 19.00.

- Мышей с осени и на протяжении зимы к нам приносят жители нашего города, - пояснили в Центре «происхождение» своих подопечных. - Находят их на улице в холодное время года или в неподходящих для безопасной зимовки местах: балкон, подъезд, офис. Среди них нетопыри Куля, двухцветные кожаны, поздние кожаны и рыжие вечерницы.

В течение зимы зоологи и волонтеры кормят зверьков и «укладывают» их спать в холодильники. А с наступлением весны отправляют по домам.

- Летучие мыши - единственные млекопитающие, которые в ночное время контролируют численность кровососущих насекомых-переносчиков опасных болезней и вредителей лесов и сельского хозяйства. Например, за лето средняя колония рыжих вечерниц может уничтожить более 100 кг комаров, - добавили зоологи. - Все желающие могут прийти и понаблюдать за вылетом, посмотреть на зверьков вблизи. Но трогать зверьков мы не позволим, так как не будет возможности качественно провести инструктаж. Для личного знакомства с рукокрылыми и участия в их кормлении приходите к нам в гости зимой на тематические мастер-классы или вступайте в ряды волонтёров. Мероприятие состоится в любую погоду кроме ливня.