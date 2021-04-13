В Воронежской области призовут этой весной на военную службу около 3 тысяч новобранцев

Фото из архива КП

Около 3 тысяч человек призовут в армию из Воронежской области этой весной. Отправка молодых людей в войска будет производится специальным транспортом с соблюдением антиковидных мер, в том числе дезинфекции, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) 13 апреля.

Чтобы увеличить число призывников, будут соблюдаться и другие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в военкоматах и на сборных пунктах. Для этого вакцинацию проходят члены военно-врачебной комиссии и другие сотрудники. В помещениях проводятся регулярные санобработки и кварцевание, соблюдается перчаточно-масочной режим. Сохраняется обязательное тестирование на COVID-19.

Чтобы «разгрузить» комиссариаты, установлены специальные графики приема. В военкоматах открыты запасные выходы.

Напомним, осенью в Воронежской области призыв был ниже на 10%, чем в предыдущие годы из-за пандемии.