Под Воронежем один строитель порезал другого

Задержанному мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 12 апреля, в поселке ВНИИС Рамонского района четверо строителей из города Балашов Саратовской области проводили время за выпивкой. Как это часто бывает, началась ссора. К счастью, не всех четверых, а двоих. К несчастью, у одного из участников возникшей потасовки оказался нож. И он вонзил его в грудь мужчине, с которым дрался.

Сосед, услышавший звуки нешуточной «разборки», вызвал полицию. Приехавший участковый приехал на место ЧП и задержал мужчину, орудовавшего ножом. 32-летний житель Саратовской области заявил, что только защищался. По его словам, голыми руками справиться со своим недругом не смог, потому что тот был физически сильнее.

Раненого 40-летнего мужчину отвезли в больницу. Ему сделали операцию, сейчас он находится в реанимации.

- 32-летнего жителя Балашова задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.