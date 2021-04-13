Хор Fermata исполнит воронежцам хиты из культового кино

Хор Фермата

17 апреля эстрадный хор Fermata Воронежского концертного зала устроит киновечер. В программу «Назад в Будущее» вошли хиты из фильмов и анимации разных лет - от 1960-х до 2000-х годов. Саундтреки к известным кинокартинам и мультфильмам прозвучат в новом прочтении. В этот вечер воронежцы услышат уникальное многоголосное звучание популярных композиций из таких шедевров как «Девчата», «Берегите женщин», «Бурлеск», «Брат-2», «Стиляги», «Охотники за приведениями».

Представление пройдет 17 апреля в ВКЗ, начало в 19.00.