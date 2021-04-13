В селе Хреновое под Воронежем огонь подбирается к дачам

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Крупное возгорание зафиксировано также в селе Хреновое Новоусманского района. Огонь подбирается к дачным строениям. Пока известно об одной нежилой постройке, которая сгорела. Информацию подтвердили в администрации Новоусманского района 13 апреля.

Как пояснили в региональном управлении МЧС вблизи Воронежа действует 2 ландшафтных пожара – один за больницей № 8 в микрорайоне Масловка, второй – в районе Семилукских выселок. Предварительно, угрозы ничему нет.

Напомним, к 14:50 всего в регионе спасатели получили 140 вызовов. Наиболее тяжелая ситуация в Бобровском, Аннинском и Рамонском районах. В селе Мечетка Бобровского района сгорело уже шесть жилых домов. Ситуацию ухудшает сильный ветер.