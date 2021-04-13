В Воронеже водитель иномарки сбил трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика отвезли на скорой в больницу, там ему оказали первую помощь. Госпитализация не потребовалась. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 12 апреля, в 18.45 в Левобережном районе во дворе дома № 20 по улице Корольковой случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

По данным ГИБДД, 42-летний водитель «Рено-Дастер» ехал по двору и сбил трехлетнего мальчика, оказавшегося на проезжей части. Видимо, скорость машины была не высокой, и ребенок тяжелых травм не получил. Врачи приехавшей скорой доставили мальчика в больницу, там ему оказали первую помощь. Госпитализация не потребовалась.

В городском отделе пропаганды ГИБДД напоминают родителям, что не стоит далеко отпускать от себя детей даже во дворах, если там есть внутридворовые проезды. В то же время водителям во время движения в таких местах стоит не то что не ослаблять, а наоборот, усиливать внимание.

В ГИБДД также привели суровую статистику: с начала 2021 года в Воронежской области случилось 152 наезда на пешеходов. В результате 18 человек погибли и 139 получили ранения.