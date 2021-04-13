. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Во дворце Ольденбургских воронежцам покажут царскую утварь из музея-заповедника «Петергоф»

Воронеж присоединится к «Петровскому марафону», который стартовал в Санкт-Петербурге и пройдет в 2021-2022 года в честь 350-летия со дня рождения Петра I.

Заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова на открытии марафона в Эрмитаже сообщила, что мероприятия пройдут в Воронеже уже в этом году.

26 мая во дворце Ольденбургских откроется выставка царской утвари «Петровские обеды» из фондов Государственного музея-заповедника «Петергоф».