Сергей Грезин стал куратором силовых структур в воронежском правительстве

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В управлении по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области сменился руководитель. Пост занял Сергей Грезин. Соответствующий приказ подписал губернатор Александр Гусев.

О смене руководителя в ведомстве стало известно еще в феврале 2021 года. Ранее управление возглавлял Борис Зинченко.

Биографических данных Сергея Грезина в пресс-службе правительства региона не приводят. Однако его полный тезка с 2015 года является генеральным директором ООО «Стройком БГ», которое зарегистрировано в посёлке Отрадное Новоусманского района Воронежской области.