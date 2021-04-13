Сергей Грезин стал куратором силовых структур в воронежском правительстве

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
В управлении по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области сменился руководитель. Пост занял Сергей Грезин. Соответствующий приказ подписал губернатор Александр Гусев.
О смене руководителя в ведомстве стало известно еще в феврале 2021 года. Ранее управление возглавлял Борис Зинченко.
Биографических данных Сергея Грезина в пресс-службе правительства региона не приводят. Однако его полный тезка с 2015 года является генеральным директором ООО «Стройком БГ», которое зарегистрировано в посёлке Отрадное Новоусманского района Воронежской области.