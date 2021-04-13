В Воронеже подросток на мотоцикле сбил женщину на "зебре"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 12 апреля в Воронеже подросток на мотоцикле сбил женщину. Авария произошла около 19.30 на ул. Южно-Моравская, 20.

По предварительным данным полиции, 15-летний подросток на «Мотоленд», следовавший от ул. Героев Сибиряков в направлении ул. Перхоровича, на регулируемом пешеходном переходе сбил 34-летнюю женщину. Причем, пострадавшая шла по правилам, а парень выехал на "зебру" на красный сигнал светофора. Более того, у водителя не было прав.

Женщина получила травмы, ее отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.