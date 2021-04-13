Житель Воронежской области нашел карту и расплачивался ей в кафе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

41-летнего жителя Россоши будут судить за кражу денег с банковской карты несовершеннолетнего, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

21 февраля 2021 года 40-летний мужчина, возвращаясь с работы, нашел на тротуаре чужую карту. Вместо того, чтобы сдать ее в полицию или банк, стал расплачиваться ей в кафе. В результате чего похитил у несовершеннолетнего подростка, которому, как оказалось, принадлежит карта, более тысячи рублей.

Ребенок, когда обнаружил потерю карты, рассказал об этом бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы. Полицейские по банковской истории быстро отследили, где засветилась карта, и по камерам посмотрели, кто в это время ей расплачивался. В итоге подозреваемого задержали и теперь будут судить, хотя он и возместил ущерб.