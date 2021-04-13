В Воронеже начали строить тротуар в Березовой Роще

Фото управы Центрального района

В Центральном районе Воронежа бригады районного комбината благоустройства приступили к строительству пешеходной дорожки, которая свяжет микрорайон Березовая Роща со стадионом «Динамо». Тротуар пройдет под виадуком у Центрального парка.

О необходимости такого пешеходного пути давно говорили жители Центрального района и, наконец, проект включили в программу развития транспортной системы.

- На строительство тротуара в рамках инициативного бюджетирования выделено из областного и городского бюджета 1 630 тысяч рублей, - рассказали в управе Центрального района. - Всего в 2021 году в районе запланированы работы по обустройству тротуарной сети на 14 объектах, включая устройство пандусов для маломобильных граждан.