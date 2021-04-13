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Происшествия13 апреля 2021 12:56

В Воронежской области фермеры, обманувшие государство на 1,5 миллиона рублей, отделались условным сроком

Деньги их обязали вернуть
Артем ИЛЬИН
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По данным следствия, фермеры подделали документы, якобы подтверждающие законное освоение денег гранта.

По данным следствия, фермеры подделали документы, якобы подтверждающие законное освоение денег гранта.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Суд вынес приговор по делу глав фермерского хозяйства - 43-летней Елены Быковской и 61-летнего Юрия Быковского. Их признали виновными в крупном мошенничестве.

По данным следствия, фермеры решили воспользоваться грантом на создание и развитие КФХ. При этом условий его предоставления выполнять не собирались. Их интересовали только деньги – 1,5 миллиона рублей. Они сделали подложные документы, якобы подтверждающие, что выделенные средства пошли на развитие хозяйства.

- Суд приговорил Юрия Быковского к четырем годам лишения свободы условны. Елена Быковская получила на год меньше, - рассказали в прокуратуре Острогожского района. – Им также назначили испытательный срок. Обоим одинаковый – три года. Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании в доход бюджета Воронежской области суммы причиненного преступлением ущерба.

Криминал