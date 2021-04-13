Умер главный фтизиатр Воронежской области

Сергей Корниенко, фото фото zdrav36.ru

В Воронеже скончался главный фтизиатр области Сергей Корниенко. Он возглавлял Воронежский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Похвисневой. Несколько лет назад представлял Россию на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном проблеме туберкулеза.

Свои соболезнования близким по поводу кончины выдающегося врача выразил глава региона Александр Гусев.

- Сергей Васильевич был одним из лучших организаторов воронежского здравоохранения, а самое главное - чутким, мудрым, деятельным человеком и гражданином. Тысячам людей он вернул здоровье, сохранил жизни, сделал добро, подарил надежду. Наша медицина, вся Воронежская область понесла большую утрату, - отметил губернатор.